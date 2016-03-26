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    Блинд: «Смерть Кройффа повлияла на наше отношение к матчу с Францией»

    Защитник сборной Голландии Дейли Блинд прокомментировал поражение в товарищеской встрече со сборной Франции (2:3).

    «Конечно, смерть Кройффа повлияла на наше отношение к этому матчу. Так или иначе, мы попытались сосредоточиться на футболе, и это получилось.

    Думаю, что на саму игру это событие не повлияло. Все ушли в игру с головой и старались сделать все возможное.

    Во второй половине матча мы прибавили и это привело к двум мячам в ворота французов. Это очень неплохо. Но такие моменты, как решающий гол, с нами не должны происходить», – сказал Блинд.

    Источник: Goal.com

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    26.03.2016 09:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 26 марта 2016, 14:42

      это наверное дело рук агентов придумывать отмазки для своих подопечных после неудачных игр.
      скажи тогда что стало причиной неудачного отбора ЧЕ-2016??? ЛОЛ....
      Ты не уровень МЮ. Скажи спасибо ЛУИ, корефану твоего отца.

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