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    Ромарио: «Я навсегда запомню уроки Кройффа»

    Бывший нападающий «Барселоны» Ромарио выразил сожаление в связи с кончиной бывшего наставника каталонского клуба Йохана Кройффа.

    «Я был привилегированным человеком, работая под его руководством. Несомненно, он был моим лучшим тренером. Я навсегда запомню его уроки. Я обычно говорю, что в качестве футболиста всегда ставил себе вызовы и старался побеждать. Он был способен заново оценивать каждого игрока и получать от него лучшее.

    Кройфф всегда стремился добиваться лучших результатов для своей команды. Мне было нелегко находиться вдали от дома; я был единственным игроком «Барселоны», который не был европейцем. А Кройфф предоставлял мне больше времени для того, чтобы находиться с семьей», — сказал бразилец.

    Как сообщалось ранее, Йохан Кройфф скончался 24 марта.

    Источник: Marca

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    25.03.2016 07:55
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