Бекхэм может стать экспертом Sky Sports

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм может получить должность телевизионного эксперта на телеканале Sky Sports.

Сообщается, что 40-летний англичанин вскоре начнет работу на канале в качестве футбольного эксперта. Ранее на телеканале работал главный тренер «Валенсии» Гари Невилл, а в данный момент на Sky Sports работают Тьерри Анри, Джейми Каррагер, Майкл Оуэн и Харри Реднапп.