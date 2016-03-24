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    Бекхэм может стать экспертом Sky Sports

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм может получить должность телевизионного эксперта на телеканале Sky Sports.

    Сообщается, что 40-летний англичанин вскоре начнет работу на канале в качестве футбольного эксперта. Ранее на телеканале работал главный тренер «Валенсии» Гари Невилл, а в данный момент на Sky Sports работают Тьерри Анри, Джейми Каррагер, Майкл Оуэн и Харри Реднапп.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.03.2016 16:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 24 марта 2016, 17:40

      Реднапп тренер неплохой,с тоттенхэмом неплохо работал подойдет спокойно середнякам-сток сити..вэст бромвич..сандерлэнд

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