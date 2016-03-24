Министр обороны Франции: «Сделаем все необходимое для обеспечения безопасности Евро-2016»

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна приложит все необходимые усилия для обеспечения безопасности Евро-2016.

«Франция приложит все необходимые усилия к тому, чтобы чемпионат Евро-2016 прошел в наилучших условиях. Во Франции уже ведется масштабная операция «Сантинель» по охране объектов. Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности Евро-2016. Цель террористов, в частности группировки «Исламское государство» (запрещена в России) – добиться дестабилизации функционирования страны, нарушить ее социальную жизнь, существование демократии. Но необходимо обязательно обеспечить, чтобы нормальная жизнь страны продолжалась. Именно поэтому чемпионат Евро-2016 должен состояться», – сказал Ле Дриан.