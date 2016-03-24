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    УЕФА не планирует изменять формат Лиги чемпионов

    В УЕФА опровергли информацию о том, что формат проведения Лиги чемпионов может быть изменен.

    «УЕФА находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами и клубами по всем футбольным вопросам. Любые планы по изменению формата наших соревнований будут согласовываться со всеми участниками процесса. В настоящее время у нас на столе нет конкретных предложений по реформированию турниров, мы находимся в начале цикла наших соревнований (2015-2018)», – сообщает пресс-служба организации.

    Ранее сообщалось, что с сезона 2018/19 количество участников группового турнира Лиги чемпионов может быть уменьшено до 16, и команды будут поделены на две группы.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2016 12:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 24 марта 2016, 13:55

      Значит всё поменяют.

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      Рейтинг: +1423

      Parham 24 марта 2016, 13:29

      А Я ТАК АБРАДАВАУСЯ!!!!

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