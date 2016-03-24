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    «Манчестер Юнайтед» намекнул на уход ван Гаала промо-роликом

    «Манчестер Юнайтед» намекнул на возможный уход главного тренера Луи ван Гаала, который не был включен в промо-ролик предсезонного тура по Китаю. В прошлом году в аналогичном видео наставник появился.

    В среду стало известно, что «МЮ» сыграет против «Манчестер Сити» в Пекине 25-го июля, а через три дня будет противостоять дортмундской «Боруссии» в Шанхае.

    В 48-секундный ролик главный тренер команды не попал, несмотря на то, что там успели засветиться 14 игроков нынешнего состава и большое количество тех, кто уже покинул команду.

    Отметим, что в ролик попал бывший наставник команды сэр Алекс Фергюсон.

    Источник: Daily Mail

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    24.03.2016 06:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +117

      Marchen 24 марта 2016, 09:01

      да всё тут ясно

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