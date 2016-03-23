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    Роналду помог Неймару на церемонии вручения «Золотого мяча»

    Кейт Абдо, отвечавшая за проведение церемонии вручения «Золотого мяча» 2016 года, рассказала о том, как при подготовке к мероприятию вели себя претенденты на награду форварды «Барселоны» Лионель Месси и Неймар, и нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

    «Месси был слегка скромноват и стеснителен. Роналду предстал более уверенным в себе человеком, комфортно чувствующим себя перед камерами. За ним было интересно наблюдать, так как большую часть времени ты видишь его только по телевизору.

    Он пришел с Неймаром и, несмотря на то бразилец с Месси являются партнерами по команде, именно Роналду провел его везде, показал ему все и объяснил, что ему нужно делать, лишний раз удостоверившись, все ли ему перевели. Он был очень доброжелателен и заботлив по отношению к Неймару, присматривал за ним, чтобы тот не сделал ничего лишнего. Думаю, эту сторону Криштиану не все ожидали увидеть», – приводит слова Абдо bleacherreport.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2016 17:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +139

      Fandorine 24 марта 2016, 17:02

      Ухаживал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      jungler 23 марта 2016, 23:56

      Лучше иметь следующего соперника, который вот-вот перескочить тебя, рядом, чем на другой стороны баррикады. Вот и он постарался подкупить Нермара, который не слишком сильно лоялен по отношению к Барсе. Не удивлюсь если Кри действовал с указки Переса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 марта 2016, 23:32

      Молодца)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 23 марта 2016, 19:57

      Все удивились... только Алвеш не знал за что до*батся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      jinhae 23 марта 2016, 19:53

      а он показывал ему туалет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 23 марта 2016, 19:10

      Хорошо бы видеть футболистов с этой стороны собственными глазами.

      3
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      Рейтинг: +74

      liver2015 23 марта 2016, 18:37

      наверно он ему понравился

      -1
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      Рейтинг: +284

      Kano 23 марта 2016, 18:10

      Сам Неймар был приятно удивлен наверняка.

      4
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