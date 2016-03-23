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    Бегович: «Ожидал немного другого от перехода в «Челси»

    Голкипер «Челси» Асмир Бегович заявил, что он ждал несколько другого развития событий, когда переходил в стан синих из «Сток Сити» летом 2015 года.

    «Переход в «Челси» – это не просто вопрос конкуренции за право считаться первым или вторым номером команды. Я чувствовал тогда, что мне нужен новый вызов. Тогда все складывалось удачно и звучало хорошо, и я хотел быть частью великого клуба, хотел начать помогать команде выигрывать трофеи.

    Все пошло не совсем так, как ожидалось, но, надеюсь, что ситуация поменяется и наше будущее будет чуточку светлее», – сказал Бегович.

    «Челси» после 30 игр в английской Премьер-лиге имеет в своем активе 41 очко и располагается на десятом месте в турнирной таблице. Бегович принял участие в 12 матчах своей команды в текущем розыгрыше чемпионата.

    Источник: Goal.com

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    23.03.2016 16:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      ail531 24 марта 2016, 06:20

      Он изначально переходил, как резервный вратарь. И всем это было ясно. Всё-таки это большая разница с полевым игроком, который может выходить на замену в каждом матче и зарекомендовывать себя.

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      Рейтинг: +284

      Kano 23 марта 2016, 18:11

      Бегович не только сам перешел в Челси, но и собой привез результаты Сток Сити.

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