Лебедев: «Безопасность на Евро-2016 стоит под большим вопросом»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился своим мнением о серии терактов, которая произошла сегодня утром в Брюсселе, а также отметил, что безопасность проведения Евро-2016 во Франции стоит под большим вопросом.

«Угроза безопасности есть всегда. К сожалению, Европа расплачивается за свою политику в последние годы здоровьем своих граждан. Взрывы в Париже в Брюсселе – это не первые и, к огромному сожалению, не последние теракты в Европе. Безопасность на Евро-2016 сейчас стоит под большим вопросом. Товарищеские матчи также вызывают большие вопросы.

Футбол без зрителей никому не нужен, но футбол со зрителями при таком высоком уровне террористической опасности – это несерьезное мероприятие. Опасения есть, и большие, но Франция должна принять все необходимые меры», – заявил Лебедев.

Напомним, что сегодня утром в Брюсселе произошла серия взрывов. Теракты затронули аэропорт и метро бельгийской столицы. По предварительным данным в результате взрывов погибли 13 человек, десятки ранены.