Колосков: «Взрывы в Брюсселе говорят о том, что нужны сверхусилия, чтобы обеспечить на Евро-2016 безопасность»

Почетный президент Российского футбольного союза, бывший член исполкома ФИФА Вячеслав Колосков считает, что серия взрывов в Брюсселе отразится на подготовке Евро-2016 во Франции. Напомним, что сегодня утром в бельгийской столице состоялась серия терактов, которая затронула метро и аэропорт города.

«Взрывы в Брюсселе обязательно отразятся на подготовке чемпионата Европы во Франции. Еще не забыты теракты в Париже. Президент Франции Франсуа Олланд не раз говорил, что меры безопасности будут усилены. Министр внутренних дел Франции и председатель оргкомитета Евро-2016 также уже не раз говорили про дополнительные меры, которые принимаются для охраны турнира.

Все происходящее еще раз говорит о том, что нужны сверхусилия, чтобы обеспечить на турнире безопасность. Это сигнал для того, чтобы еще больше внимания уделять вопросу сохранности людей», – сказал Колосков.