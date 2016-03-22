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    Бекхэм: «Рэшфорд – это то, что получается, когда ты любишь футбол и свой клуб»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм прокомментировал выступления юного нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

    «Когда совсем юный паренек любит свой клуб и футбол, получается такой результат. Радость на лице Маркуса – именно так должен выглядеть игрок его возраста. Такое приятно видеть, это – как глоток свежего воздуха. Поздравляю Маркуса», – написал Бекхэм.

    Напомним, что Рэшфорд стал самым молодым автором гола в манчестерском дерби.

    Источник: Instagram

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    22.03.2016 06:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 22 марта 2016, 18:01

      эхххххх...жаль Бэкса было во время его ухода,но в серцах он остался навсегда!!!Рэша ждет светлое будущее если продолжит в том же духе!!!молорик...

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      Рейтинг: +17

      ☆Diaz●095☆ 22 марта 2016, 11:40

      Надеюсь твои слова его вдохновить и он будет продолжать в том же духе

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