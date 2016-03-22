Бекхэм: «Рэшфорд – это то, что получается, когда ты любишь футбол и свой клуб»

эхххххх...жаль Бэкса было во время его ухода,но в серцах он остался навсегда!!!Рэша ждет светлое будущее если продолжит в том же духе!!!молорик...
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм прокомментировал выступления юного нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.
«Когда совсем юный паренек любит свой клуб и футбол, получается такой результат. Радость на лице Маркуса – именно так должен выглядеть игрок его возраста. Такое приятно видеть, это – как глоток свежего воздуха. Поздравляю Маркуса», – написал Бекхэм.
Напомним, что Рэшфорд стал самым молодым автором гола в манчестерском дерби.