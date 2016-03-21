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    «Реал» готовит для Бэйла новый контракт с зарплатой в 20 миллионов

    «Реал» планирует предложить полузащитнику Гарету Бэйлу новое соглашение, рассчитанное до 2021-го года. Напомним, действующий контракт футболиста действителен до 2019-го года.

    «Сливочные» намерены увеличить не только срок соглашения, но и зарплату валлийца. Как сообщает источник, прирост ожидается внушительный – с девяти до 20-ти миллионов евро в год.

    Если такое действительно произойдет, то Бэйл встанет в один ряд с Криштиану Роналду, чей оклад в «Реале» на данный момент составляет именно 20 миллионов. Руководство мадридского клуба готово пойти на такой серьезный шаг из-за интереса к полузащитнику со стороны других европейских топ-клубов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.03.2016 22:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 22 марта 2016, 10:27

      ебанашки )) насколько все глупо.... потом только будут сожалеть. продать его нах**

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