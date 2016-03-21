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    Бускетс сломал руку в расположении сборной Испании

    Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс получил перелом руки, находясь в лагере сборной Испании.

    Игрок вернется в расположение сине-гранатовых в ближайшее время. Степень травмы и сроки его возвращения в строй на данный момент неизвестны.

    В нынешнем чемпионате Испании Бускетс принял участие в 27-ми матчах, сделал четыре результативных передачи и заработал пять желтых карточек.

    Источник: Twitter

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    21.03.2016 21:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 23 марта 2016, 00:06

      серьезный удар для Барсы... Теперь игры в ЛЧ станут настоящей проверкой не только на то, у кого круче первый состав (а это, яно, у Барсы), но и у кого лучше команда включая подменников... Серхи Роберто не думаю что потянет, только Туран если... Бускетсу здоровья!

      0
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      Рейтинг: +14

      Smartguy > Schicko_008 23 марта 2016, 15:28

      Schicko_008 он просто сломал палец, а это значит, что он сыграет даже на Эль-Класико ! А bombardir вообще еб****ся !

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 22 марта 2016, 09:19

      Ппц...

      -1
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      Рейтинг: +18

      Johny1994 21 марта 2016, 23:36

      Ни руку, а палец мля ! Знаете, что пишите !!!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 марта 2016, 23:29

      А вообще печально,жаль когда хороший игрок получает травму,тем более такую серьёзную!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 марта 2016, 23:29

      Игроки Реала,которые в сборной,постарались...ахаххах)
      )

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      Рейтинг: +63

      Nark0z 21 марта 2016, 21:43

      ну всё, кирдык Барсе от Атлетико

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