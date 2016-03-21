Бускетс сломал руку в расположении сборной Испании

серьезный удар для Барсы... Теперь игры в ЛЧ станут настоящей проверкой не только на то, у кого круче первый состав (а это, яно, у Барсы), но и у кого лучше команда включая подменников... Серхи Роберто не думаю что потянет, только Туран если... Бускетсу здоровья!
Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс получил перелом руки, находясь в лагере сборной Испании.
Игрок вернется в расположение сине-гранатовых в ближайшее время. Степень травмы и сроки его возвращения в строй на данный момент неизвестны.
В нынешнем чемпионате Испании Бускетс принял участие в 27-ми матчах, сделал четыре результативных передачи и заработал пять желтых карточек.