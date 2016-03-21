Бускетс сломал руку в расположении сборной Испании

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс получил перелом руки, находясь в лагере сборной Испании.

Игрок вернется в расположение сине-гранатовых в ближайшее время. Степень травмы и сроки его возвращения в строй на данный момент неизвестны.

В нынешнем чемпионате Испании Бускетс принял участие в 27-ми матчах, сделал четыре результативных передачи и заработал пять желтых карточек.