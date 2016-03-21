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    Хави: «Месси – лучший в истории мирового футбола»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави назвал своего экс-одноклубника Лионеля Месси лучшим игроком в истории мирового футбола.

    «Мне приятно, когда в некоторых случаях говорят, что Месси сыграл, как Хави. Но Месси всегда играет как Месси, черт побери. Он делает все, что хочет, и делает хорошо. Он – лучший в истории мирового футбола, и для этого ему не нужно выигрывать чемпионат мира. Ди Стефано и Круифф тоже не выигрывали мундиаль», — приводит слова Хави La Vanguardia.

    Напомним, что сейчас испанец выступает за катарский «Аль-Садд».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2016 07:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 22 марта 2016, 04:34

      Лучщие это которые привели свои сборные к победе ЧМ!! А жонглировать мячом и мой сосед может

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 21 марта 2016, 20:59

      да да по девушкам пробит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 21 марта 2016, 10:05

      Боярский мне представляется)

      -1
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