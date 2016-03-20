Бензема подаст в суд на газету за использование его имени в статье о наркоторговле и отмывании денег

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема собирается подать в суд на французскую газету Liberation, которая в одной из своих статей связала имя футболиста с делом о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

«Бензема – лишь свидетель в этом деле. При этом, Карим – единственный свидетель, которого поместили на обложку издания. Он изображен так, будто является обвиняемым», – заявил адвокат француза Эрик Дюпон-Моретти.

Напомним, что ранее Бензема отстранили от выступления за сборную Франции из-за судебного разбирательства по делу о шантаже полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.