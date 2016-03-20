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    МЛС. Мовсисян открыл счет забитым голам и другие результаты

    В США продолжается 3-й тур МЛС, и на этот раз одним из героев дня стал известный болельщикам «Спартака» и «Краснодара» нападающий Юра Мовсисян. Вернувшись в «Реал Солт-Лейк», армянский футболист с третьей попытки сумел отметиться голом в матче с «Портлендом», который, впрочем, не принес его команде 3 очка: в концовке встречи футболисты хозяев сумели отыграть оба пропущенных мяча.

    Чемпионат США. МЛС. 3-й тур

    Нью Йорк Сити – Орландо Сити – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ларин, 7.

    Чикаго Файр – Коламбус – 0:0

    Нью Йорк Рэд Буллз – Динамо Хьюстон – 4:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Клештан, 22; 1:1 – Брюин, 35; 1:2 – Брюин, 41; 2:2 – Грелла, 63; 2:3 – Алекс, 65; 3:3 – Мартинс, 77; 4:3 – Мартинс, 83.

    Даллас – Монреаль Импакт – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Диас, 79; 2:0 – Уррути, 87.

    Сиэтл – Ванкувер Уайткепс – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Моралес, 10; 1:1 – Иваншиц, 52; 1:2 – Моралес, 74.

    Лос-Анджелес Гэлакси – Сан Хосе – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зардес, 56; 2:0Зардес, 62; 2:1Вондоловски, 89; 3:1Кин, 91 (с пенальти).

    Портленд – Реал Солт-Лейк – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Плата, 16; 0:2 – Мовсисян, 58; 1:2 – Ади, 79; 2:2Ади, 84 (с пенальти).

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 10:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 20 марта 2016, 13:27

      Самый быстрый из армян-это Юра Мовсисян.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 марта 2016, 11:41

      Титул наверное завоюет.

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