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    «Барселона» приступила к производству новых клубных футболок без спонсора

    Руководство испанской «Барселоны» приняло решение начать производство клубных футболок сезона 2016/17 без титульного спонсора на лицевой стороне продукта, сообщает Catalunya Radio. Причиной данного решения стало то, что каталонский клуб до сих пор не подписал контракт с новым спонсором, тогда как предыдущее соглашение с Qatar Airways истечет летом этого года.

    Тем не менее вице-президент клуба по коммерции Манэль Арройо заверил всех, что клуб без спонсора не останется, однако он также отметил, что «мы продаем футболки, а не бренды». Таким образом, новое спонсорское соглашение будет подписано до начала следующего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 06:29
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