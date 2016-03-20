«Барселона» приступила к производству новых клубных футболок без спонсора

Руководство испанской «Барселоны» приняло решение начать производство клубных футболок сезона 2016/17 без титульного спонсора на лицевой стороне продукта, сообщает Catalunya Radio. Причиной данного решения стало то, что каталонский клуб до сих пор не подписал контракт с новым спонсором, тогда как предыдущее соглашение с Qatar Airways истечет летом этого года.

Тем не менее вице-президент клуба по коммерции Манэль Арройо заверил всех, что клуб без спонсора не останется, однако он также отметил, что «мы продаем футболки, а не бренды». Таким образом, новое спонсорское соглашение будет подписано до начала следующего сезона.