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    Гард: «Мы не могли себе позволить проиграть. Это конец»

    Главный тренер «Астон Виллы» Реми Гард оценил перспективы команды сохранить место в АПЛ после поражения в матче 31-го тура против «Суонси» (0:1).

    «Я снова разочарован тем, что игра для нас закончилась ничем. В нашем положении мы не могли себе позволить проиграть. К сожалению, это конец», – сказал Гард.

    Это поражение стало для бирмингемцев шестым подряд. После 31 матча «Астон Вилла» имеет 16 очков и находится на последнем месте в таблице на расстоянии 12 баллов от 17 позиции, которая позволяет остаться в АПЛ.

    Источник: BBC

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    20.03.2016 01:13
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