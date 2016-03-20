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    Гвардиола: «Теперь я понял, насколько тяжело защищать титул в Бундеслиге»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру своих подопечных в матче 27-го тура Бундеслиги против «Кельн» (1:0).

    «Хочу поблагодарить игроков, потому что после эмоционального 120-минутного матча против «Ювентуса» восстановиться было тяжело. В первые полчаса мы играли хорошо, но в заключительные 25 минут нам стало сложнее, потому что «Кельн» выпустил атакующего игрока и перешел на длинные передачи. Их контратаки также были опасны, но мы контролировали ход матча.

    Теперь я понял, насколько тяжело защищать титул в Бундеслиге. Нам придется сражаться до последнего тура, и эта победа приблизила нас к титулу», – Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    20.03.2016 00:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 марта 2016, 11:13

      В АПЛ будет ещё сложнее))

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