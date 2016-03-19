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    Эллардайс: «Вся эта история с Рафой уже давно в прошлом»

    Главный тренер «Сандерленда» Сэм Эллардайс перед матчем с «Ньюкаслом» рассказал о былом конфликте с главным тренером соперника Рафаэлем Бенитесом.

    «Вся эта история с Рафой уже давно в прошлом. Да, тогда мы любили поиграть в войну слов. На том этапе карьеры я занимался такими вещами. Но с тех пор мы уже встречались с ним, когда я тренировал «Вест Хэм», а он – «Челси», и все было нормально, никаких проблем.

    Они обыграли нас, но мы нормально пообщались после матча. Так что вся эта история – дела давно минувших дней.

    Мы просто постараемся наилучшим образом подготовить свои команды к дерби. Тут на первый план выходят игроки, а не мы с Рафой.

    Это дерби всегда очень важное, а нынешнее, пожалуй, важнее других. Кто выиграет, тот облегчит себе задачу сохранить место в премьер-лиге», – сказал Эллардайс.

    Напомним, что матч «Ньюкасл» – «Сандерленд» состоится завтра, 20 марта.

    Источник: Daily Mail

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    19.03.2016 11:45
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