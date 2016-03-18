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    Арестован президент «Бастии»

    Президент «Бастии» Пьер-Мари Жероними арестован в связи с расследованием, которое проводится в отношении клуба.

    Предметом этого расследования, как сообщает агентство France Presse, стали закупки, которые «Бастия» осуществляла для установки газона на тренировочной базе. Жероними подозревается в отмывании средств и злоупотреблении социальными благами.

    Сейчас Жероними находится под стражей, а в пятницу может быть вызван к следователю. В 2014 году президент «Бастии» уже был задержан в связи с этим делом, однако тогда его отпустили.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2016 00:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 марта 2016, 01:50

      Когда-нибудь такое произойдёт и в ФК ЦСКА, ага.

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