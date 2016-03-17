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    Нойштедтер: «Думаю попробовать что-то новое»

    28-летний полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер признался, что хотел бы перебраться в другую команду.

    «Мне 28, я немало поиграл в Бундеслиге. Я начинаю думать о том, чтобы попробовать что-нибудь новое. Что касается Хайделя [новый спортивный директор], то я с ним провел 15 лет в «Майнце». Он много мне помог, и я уважаю его и его работу», - сказал Нойштедтер, тем самым опровергнув, что возможный уход из команды связан с назначением Кристана Хайделя, который в свое время уволил из «Майнца» его отца Петера Нойштедтера.

    Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны миланского «Интера».

    Источник: Bild

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    17.03.2016 08:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 марта 2016, 09:04

      А я думал он про секс....(новенькое)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 17 марта 2016, 10:23

      )))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +24

      BotulisM > андрей андреев 17 марта 2016, 11:59

      Да, сейчас модно среди футболистов, про Алабу поговаривают, Кристина вон вообще в открытую летает в Марокко, чтоб долбиться в туза со своим другом!

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