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    Егоров: «Карасев и его бригада справились с работой на матче «Барселона» - «Арсенал»

    Бывший арбитр Игорь Егоров прокомментировал работу российской бригады судей во главе с Сергеем Карасевым в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Арсеналом» (3:1).

    «Считаю, что ребята справились. Главное, что Карасев, Иванов и Лапочкин получили большой опыт. У Аверьянова и Калугина матчей высокого международного уровня и так хватает. Приятно, что УЕФА грамотно подтягивает судей к ЧЕ-2016. Дает вот такие встречи, где играют гранды, но при этом нет колоссального напряжения.

    Все-таки «Барселона» после матча в Лондоне обязана была проходить дальше и спокойно это сделала. Какой-то нервозности со стороны футболистов не было», — сказал Егоров.

    В этом матче Карасев показал одну желтую карточку полузащитнику «Барселоны» Арда Турану и четырежды предупредил игроков «Арсенала» - Матье Фламини, Габриэля Паулисту, Алексиса Санчеса и Оливье Жиру.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2016 01:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +215

      iuda 17 марта 2016, 09:54

      Боятся наши судить под Иванова

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 марта 2016, 09:39

      Карасёв в авторитете. На матчи ЧР его лучще не ставить. Пусть Барселону судит.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 02:35

      Радости за них не испытываю, ага.

      0
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