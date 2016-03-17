Мутко проведет встречу с президентом ФИФА Инфантино

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что он встретится с новым главой ФИФА Джанни Инфантино.

«Завтра у нас с Инфантино до исполкома ФИФА назначена встреча. На ней мы обсудим тему его приезда в Россию. Потом будет исполком, на котором мы еще раз затронем вопрос о ходе подготовки чемпионата мира в России. На исполкоме завтра должно быть утверждено время начала матчей. Мы пытаемся, чтобы оно было удобным для мира и для России», – сказал Мутко.