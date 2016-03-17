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    Мутко проведет встречу с президентом ФИФА Инфантино

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что он встретится с новым главой ФИФА Джанни Инфантино.

    «Завтра у нас с Инфантино до исполкома ФИФА назначена встреча. На ней мы обсудим тему его приезда в Россию. Потом будет исполком, на котором мы еще раз затронем вопрос о ходе подготовки чемпионата мира в России. На исполкоме завтра должно быть утверждено время начала матчей. Мы пытаемся, чтобы оно было удобным для мира и для России», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2016 00:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 02:53

      "Мы пытаемся, чтобы оно было удобным для мира и для России», – сказал Мутко." - А что кто-то пытается насолить всему миру? Про Россию промолчу, ага.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 01:46

      Время матчей это интересная тема для обсуждения!!!Помню как в Бразилии был ЧМ...многие россияне смотрели некоторые матчи ночью)))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ЖОРРО 17 марта 2016, 01:47

      Теперь очередь Бразилии не спать!!!))))))))))))))))))))

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