Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Шахтер» пройдет «Андерлехт» в основное время»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу уверен, что его команда добьется успеха в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта» и выйдет в четвертьфинал.

    «Андерлехт» – одна команда и дома, и на выезде. Как и «Шахтер». Может быть чуть-чуть меняется организация игры. На их стороне будет публика, которая будет их поддерживать и заводить. А может быть наоборот, создаст им проблемы определенные.
    «Андерлехт» однажды отыгрался с 0:3? Каждая игра имеет свою историю. Ничего нельзя сравнивать. Не играют тренеры, во-первых, а играет команда. Ясно, что команда, которая играет дома, на чьей стороне публика и великая история, может начать игру с хорошим настроем. Важно понять нашим игрокам, что их ждет непростое начало матча. Нужно иметь терпение на протяжении всей игры.
    Послематчевые пенальти? Я не готовлю команду к серии пенальти. Мы пройдем дальше в игровое время», – сказал Луческу.

    Напомним, матч «Андерлехт» – «Шахтер» состоится 17 марта в 23:05. В первом матче «Шахтер» победил со счетом 3:1.

    Источник: ua.tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2016 23:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 20:10

      Врят ли бельгийцы что то смогут противопоставить гению Луческу и работоспособности команды...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11