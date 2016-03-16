Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Компани повредил икроножную мышцу

    Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани получил травму икроножной мышцы, о чем заявил главный тренер команды Мануэль Пеллегрини. Бельгийский защитник травмировался на седьмой минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Динамо» (0:0).

    «Увы, у Венсана Компани снова травма икроножной мышцы. Завтра посмотрим, насколько это серьезно. Николас Отаменди получил болезненный удар, и я надеюсь, он восстановится в течение нескольких дней. С Компани все сложнее», - заявил чилиец.

    Отметим, что в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились именно англичане, которые выиграли первый матч со счетом 3:1.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2016 07:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11