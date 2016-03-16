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    Ярмоленко: «Это противостояние мы проиграли в Киеве»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) заявил, что после домашнего поражения у его команды практически не осталось шансов на выход в четвертьфинал турнира.

    «В Манчестер мы ехали за победой – хотелось пройти дальше. Но нужно смотреть правде в глаза, не скрою, что это противостояние мы проиграли в Киеве. После 3:1 дома было трудно рассчитывать пройти дальше. Должен признать и свою ошибку, в противостоянии большую роль сыграл первый пропущенный нами гол в Киеве. Я играл с Агуэро, и не уследил за ним. После этого весь наш план на игру был нарушен. За это хочу извиниться перед командой и нашими болельщиками», - сказал он.

    Напомним, что матч в Киеве «горожане» выиграли со счетом 3:1.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    16.03.2016 06:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 16 марта 2016, 08:00

      Молодец Ярмола! Верю что на ЕВРО докажешь что ты достоен ТОП-клуба!!!

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