Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Я знаю, что произойдет, если мы не выиграем Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» признался, что не боится потерпеть неудачу в этом турнире. В первой встрече команды разошлись миром – 2:2.

    «Я знаю, что будет, если мы не выиграем турнир. Я приму давление и свою роль в этом. Я никогда не боялся матчей Лиги чемпионов. Если мы выиграем, то будем счастливы. Если нет – подумаем о том, как мы можем улучшить свою игру. Так работают большие клубы», – приводит слова Гвардиолы Deutsche Welle.

    Кроме того, наставник прокомментировал состояние Арьена Роббена, который болеет простудой.

    «Я не знаю, сыграет ли он. Надеюсь, что да, но прямо сейчас не знаю».

    Матч «Бавария» – «Ювентус» состоится в среду, 16 марта. Начало – в 22:45.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2016 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11