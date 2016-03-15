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    Аллегри: «Решил оставить Дибалу дома, чтобы не рисковать»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии некоторых игроков в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    «У Дибалы нет разрыва мышц. Я решил оставить его дома, чтобы не рисковать его здоровьем. Мы способны справиться с травмами. Не имеет значения, кто будет играть – главное, как играть.

    Насчет Манджукича решим завтра. Сегодня он тренировался с командой и находится в хорошей форме. Кто бы ни вышел в нашем составе завтра, они покажут отличный футбол.

    Состояние Мораты улучшается, он в отличной форме. Было бы сложно для меня не дать ему сыграть. Я еще не определился со стартовым составом», – сказал Аллегри.

    Также наставник поделился ожиданиями от игры.

    «Рисковать будут обе команды. Завтра вечером мы должны быть спокойны. Временами нам придется защищаться, но также нужно будет атаковать с умом.

    Досадно, что «Ювентус» или «Бавария» завтра покинут Лигу чемпионов. Надеюсь, это будет «Бавария»!».

    Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2. Игра «Бавария» – «Ювентус» состоится в среду, 16 марта. Начало – в 22:45.

    Источник: Twitter

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    15.03.2016 20:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 марта 2016, 22:49

      Дибала был бы очень кстати

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 15 марта 2016, 20:35

      Все по делу сказал. Нужно чтобы завтра слова не разошлись с делом.Forza Juve!

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