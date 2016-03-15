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    Буффон: «Нам нужно меньше нервничать и больше влиять на игру»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением о том, что команде следует изменить перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» по сравнению с первой встречей. Напомним, она завершилась со счетом 2:2.

    «Нам нужно меньше нервничать и оказывать больше влияния на ход игры. Завтра у нас будет отличная возможность доказать, что мы можем добиваться своего, несмотря на потери некоторых важных игроков.

    Успехи «Баварии» последних пяти лет показывают, что это сильная команда. Мы тоже сильны и способны создать им проблемы – мы убеждены в этом.

    Марио Матнджукич – это пример той командной работы, к которой мы стремимся. Он – наш первый защитник», – сказал Буффон.

    Матч «Бааврия» – «Ювентус» состоится в среду, 15 марта. Начало – в 22:45.

    Источник: Twitter

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    15.03.2016 20:20
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