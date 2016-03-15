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    Сергей Ребров: «Если получится не нервничать, у нас будет шанс»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров оценил шансы своих подопечных на успех в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, первую встречу украинцы проиграли со счетом 1:3.

    «Постараемся не нервничать. Если получится, то, думаю, у нас будет шанс. Голевые моменты придут, если игроки будут спокойны. Будем биться за нужный результат вне зависимости от исхода первого матча», – сказал Ребров.

    По мнению наставника, большую роль сыграет единство команды.

    «Нужно не терять концентрацию, надо усердно работать и быть сильными. Но еще важнее быть командой. У нас немало классных игроков, но необходимо при этом быть единым целым. Мы намерены играть с максимальной самоотдачей с первых минут, хотя это у нас не всегда получается».

    Матч «Манчестер Сити» – «Динамо» К состоится во вторник, 15 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2016 19:13
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