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    Гвардиола: «Я завидую силе обороны «Ювентуса»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Наставник затруднился предположить, какую тактику выберет соперник.

    «Чтобы ответить на такой вопрос, мне нужно залезть в голову Максу Аллегри. Конкретного ответа нет, «Юве» опасен в любом случае.

    Я завидую силе их обороны, способности защищать результат даже вдесятером.

    Для меня будет честью встретиться с Буффоном, но я надеюсь, что завтра мы забьем ему много!», – сказал Гвардиола.

    Напомним, первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:2. Ответный матч состоится в среду, 16 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    15.03.2016 19:00
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