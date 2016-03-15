Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тер Штеген: «Месси может то, чего другие не могут»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» расхвалил своего партнера по команде Лионеля Месси.

    «Завтрашний матч будет трудным, но я воодушевлен тем, что снова займу место в воротах. «Арсенал» очень опасен в атаке. Нашей защите нужно не терять бдительности. Мы смогли это сделать в первом матче.

    Все знают, что Лионель Месси – лучший игрок в мире. Он может сотворить то, что никому другому не под силу», – сказал немец.

    Напомним, что «Барселона» и «Арсенал» сыграют завтра, 16 марта. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. Первый матч каталонцы выиграли со счетом 2:0.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2016 16:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      dervvbjo 16 марта 2016, 20:40

      http://krosbet.ru/ Отличные прогнозы составляют, крупно с ними поднял

      http://krosbet.ru/

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 15 марта 2016, 16:51

      Хаха ' поэтому он не пойдет туда ' куда другие согласятся

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11