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    «Арсенал» начал переговоры с Садиком

    Агент нападающего «Ромы» Умара Садика Мохаммед Лаваль подтвердил слухи о том, что его клиент ведет переговоры с лондонским «Арсеналом».

    «Да, интерес со стороны «Арсенала» действительно есть, однако пока еще ничего не решено», — приводит слова агента Allnigeriasoccer.

    Напомним, что Умара принадлежит «Специи», а в «Роме» форвард играет на правах аренды. Несмотря на это, у римлян есть право выкупить контракт 19-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро. В свою очередь зарубежные СМИ заверяют, что «Арсенал» готов заплатить за нападающего 20 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Серии А Умар сыграл шесть матчей, отметившись в них двумя голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2016 16:11
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +10

      Fotin20199 15 марта 2016, 19:42

      С детским Садиком?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 марта 2016, 17:29

      Ну наконец-то взялись за дело!))))

      0
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