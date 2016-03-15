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    «Бавария» проявляет интерес к защитнику «Вольфсбурга»

    Директор «Баварии» Михаэль Решке просматривал защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса. Для этого Решке посетил матч «волков» против «Хоффенхайма» в 26-м туре Бундеслиги.

    В трансфере 23-летнего швейцарца заинтересован лично Карло Анчелотти, который летом возглавит «Баварию». Итальянец и ранее интересовался Родригесом, когда был тренером «Реала» и «ПСЖ».

    Отметим, в этом сезоне Родригес провел 30 матчей за «Вольфсбург», в которых забил два мяча. Transfermarkt.de оценивает защитника в 28 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    15.03.2016 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 марта 2016, 11:06

      У них и так 2 левых защитника хороших,куда еще то

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