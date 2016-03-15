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    Раньери: «У «Ньюкасла» хорошая команда, он не вылетит»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги матча 30-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:0).

    «Я знал, что игра сложится именно так. Игроки «Ньюкасла» продемонстрировали свои способности перед новым наставником, у «сорок» достаточно симпатичная ко1манда. Уверен, они сохранят прописку в Премьер-лиге.

    Мы сыграли не лучший поединок, однако показали силу командного духа. Здорово действовали в обороне. Во втором тайме я не переживал за конечный результат, наши действия были компактными и организованными.

    Сейчас наши мысли связаны со следующим матчем против «Кристал Пэлас». Просто проводим матч за матчем, шаг за шагом – это и есть наша философия», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    15.03.2016 01:48
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