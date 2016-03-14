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    Ярмоленко: «Динамо» приехало в Манчестер за победой»

    Форвард киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», отметив, что команда приехала в Англию за победой.

    «Динамо» приехало в Манчестер, чтобы играть и выигрывать. В домашнем матче мы уступили со счетом 1:3 и не имеем больших шансов на выход в следующую стадию, но игроки настроены оптимистично.

    В 2016-м году динамовцы провели четыре официальных матча, и футболисты находятся в хорошей форме. Но это не может быть оправданием первой игре», – сказал Ярмоленко.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2016 23:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77

      Truly 15 марта 2016, 00:27

      Слова не мальчика, но мужа!

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