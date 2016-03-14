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    Маттеус: «Победителем ЛЧ станут «Бавария», «Барселона» или «ПСЖ»

    Экс-капитан «Баварии» Лотар Маттеус предположил, что красно-синим вполне по силам преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ее соперником является «Ювентус». Напомним, первый матч этих команд в Турине закончился со счетом 2:2.

    «Туринцы не будут лезть в атаку в поединке в Мюнхене. Они постараются сохранить счет 0:0 как можно дольше, и будут ждать, когда у них появится шанс забить.

    Накануне жеребьевки я уже говорил, что «ПСЖ» имеет более высокие шансы, чем «Реал». По моему мнению, победителем Лиги Чемпионов станут «Бавария», «Барселона» или «ПСЖ», – сказал Маттеус.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2016 19:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      Moglover 14 марта 2016, 21:59

      Юве выиграет у Баварии 1-0

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