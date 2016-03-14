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    Невилл: «Пора с этим заканчивать»

    Главный тренер «Валенсии» Гари Невилл прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура Примеры с «Леванте» (0:1).

    «На этот раз нам нет оправданий. Прошу прощения у наших болельщиков и беру всю ответственность за поражение на себя. Так играть — неприемлемо.

    Футболисты «Леванте» боролись за каждый мяч, чего нельзя сказать о нас. Мы попросту недотягивали до их уровня.

    В Лиге Европы мы сыграем совсем по-другому. Пора с этим заканчивать», — сказал Невилл.

    Источник: Goal.com

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    14.03.2016 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      VladlenY 14 марта 2016, 15:56

      Я уж подумал , что он скажет - пора заканчивать, и уйдёт с поста тренера

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