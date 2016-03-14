Невилл: «Пора с этим заканчивать»

Главный тренер «Валенсии» Гари Невилл прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура Примеры с «Леванте» (0:1).

«На этот раз нам нет оправданий. Прошу прощения у наших болельщиков и беру всю ответственность за поражение на себя. Так играть — неприемлемо.

Футболисты «Леванте» боролись за каждый мяч, чего нельзя сказать о нас. Мы попросту недотягивали до их уровня.

В Лиге Европы мы сыграем совсем по-другому. Пора с этим заканчивать», — сказал Невилл.