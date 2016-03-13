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    Венгер: «Уотфорд» заслуживает похвалы за свои реализованные моменты»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своими впечатлениями после проигранного «Уотфорду» (1:2) поединка в четвертьфинал Кубка Англии.

    «Мы закончили свой путь в тот день, когда у нас было чувство, что мы заслужили победу. Стоит похвалить «Уотфорд», они реализовали те моменты, которые у них получилось создать. Это печально, ведь мы отдали игре все силы.

    Конечно, первый гол мы получили из-за нашей ошибки. Уэлбек не появился с первых минут, так как врачи пока не рекомендуют его сильно нагружать.

    Матч против «Барселоны» будет невероятно тяжелым, но мы должны принять этот вызов и постараться сделать невозможное возможным», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    13.03.2016 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 19:44

      Только и осталось, что быть дипломатом, ага.

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