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    Ван Гаал: «Я все еще могу спасти сезон для «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал уверен, что этот сезон может стать успешным для его команды, которая продолжает принимать участие в трех турнирах.

    «Победа в Кубке Англии может спасти сезон, Лига Европы также может спасти сезон и попадание в четверку в чемпионате также может спасти сезон. Все это возможно. Я знаю, что это очень тяжело, но возможно. Если вы теряете игру - это катастрофа. Но это спорт, где-то вы можете потерять, а где-то выиграть», - сказал ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    13.03.2016 10:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      alexproff 13 марта 2016, 15:48

      Пора на заслуженный отдых.Сделал много,пора и честь знать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 13 марта 2016, 11:33

      поздно спасать

      0
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