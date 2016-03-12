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    Хиддинк: «Первой задачей было покинуть зону вылета, и мы быстро это сделали»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Кубка Англии против «Эвертона» (0:2).

    «Сейчас еще много эмоций, но когда я попытался успокоиться и проанализировать, то понял, что на протяжении 70 минут мы играли довольно неплохо, а потом пропустили. Вся энергия ушла, к тому же у нас несколько травмированных. Не могу критиковать отношение игроков к матчу, но в штрафной остроты не хватало.

    Все знают, где был «Челси». Первой задачей было выбраться из зоны вылета, и мы быстро это сделали, с 16-го места мы поднялись на 10-е. Затем на кону стояли два кубка. Теперь важно, что мы сможем играть в матчах, где не так много будет стоять на кону», – сказал Хиддинк.

    Источник: BBC

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    12.03.2016 23:20
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