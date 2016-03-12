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    Карпин: «Удовлетворен результатом матча с «Томью»

    Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в поединке 25-го тура ФНЛ с «Томью» (1:1).

    «Как говорится, первый блин немного комом. Это была стартовая игра нашей обновленной команды после зимней паузы. Понятно, что сказывалось какое-то волнение у игроков. Но первые минут 15 мы выглядели очень прилично, потом чего-то, наверное, испугались.

    После перерыва вновь смотрелись достойно. Результат хороший, учитывая, что встречались с одним из лидеров ФНЛ, хотя могли и выиграть.

    Хочу поблагодарить ребят. Если продолжим так играть, то начнем побеждать. Но многое, естественно, нужно улучшать», – сказал Карпин.

    Источник: ФНЛ

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    12.03.2016 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 марта 2016, 23:10

      Семь ничьих подряд.? :)))

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