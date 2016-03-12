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    Тухель: «Боруссия» улучшила свои защитные действия»

    Наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отметил улучшившиеся действия своей команды при обороне собственных ворот.

    «Боруссия» улучшила игру в обороне, это видно. Мы акцентировали особое внимание на оборонительных действиях во время тренировок, и это принесло свои плоды. Будем прогрессировать дальше», – приводит слова Тухеля DW Sports.

    В нынешнем сезоне дортмундцы пропустили 25 голов, что является вторым показателем в Бундеслиге. Наименьшее количество пропущенных голов в своем пассиве имеет «Бавария» (13).

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 18:44
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