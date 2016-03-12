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    Григорий Суркис: «Платини не имел реальной возможности доказать свою правоту»

    Вице-президент УЕФА Григорий Суркис рассказал о своем видении ситуации с отстранением Мишеля Платини от футбольной деятельности.

    «К сожалению, мы увидели, что у Мишеля Платини не было реальной возможности доказать свою правоту.

    Расследование и рассмотрение этого дела имели все признаки спланированной кампании, результат которой, а именно – временное отстранение от футбола президента УЕФА – был определен заранее», – приводит слова Суркиса «Футбольный клуб».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 18:10

      Жучило скорбит об устранении ну о-очень полезного человека?

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