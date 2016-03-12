Григорий Суркис: «Платини не имел реальной возможности доказать свою правоту»

Жучило скорбит об устранении ну о-очень полезного человека?
Вице-президент УЕФА Григорий Суркис рассказал о своем видении ситуации с отстранением Мишеля Платини от футбольной деятельности.
«К сожалению, мы увидели, что у Мишеля Платини не было реальной возможности доказать свою правоту.
Расследование и рассмотрение этого дела имели все признаки спланированной кампании, результат которой, а именно – временное отстранение от футбола президента УЕФА – был определен заранее», – приводит слова Суркиса «Футбольный клуб».