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    Тер Штеген и Браво останутся в «Барселоне», несмотря на предложения из Англии

    «Барселона» не будет продавать своих вратарей, несмотря на достаточное количество предложений от клубов из английской Премьер-лиги.

    Интерес к Марку-Андре тер Штегену и Клаудио Браво, в частности, проявляет «Манчестер Сити», который связывался с каталонским клубом на предмет продажи сначала немца, а потом чилийца.

    Также ранее сообщалось о том, что заполучить тер Штегена желает «Ливерпуль», однако зимой мерсисайдцам не удалось договориться с блауграна. Тем не менее, красные намерены вновь попытать счастья в летнее трансферное окно.

    Источник: Sport.es

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    12.03.2016 15:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 16:55

      Барсе они нужнее.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 марта 2016, 16:40

      Марко бы очень Ливеру пригодился

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