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    Колосков: «Принципиально я против футболистов, которые получают гражданство»

    Бывший глава РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов в сборную бразильского вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме, который в прошлом году получил российский паспорт.

    «Любого игрока для сборной выбирает ее главный тренер. В отличие от некоторых клубов, где игроков выбирают менеджеры. Если Слуцкому Гилерме приглянется и будет играть на уровне его требований – пусть выступает за сборную.

    Принципиально я против футболистов, которые получают гражданство. Но есть точечные варианты. Сегодня у нас, слава богу, есть Смольников. Это игрок сборной. Но у них с Фернандесом разный стиль игры. И тренер на какой-то матч мог бы выпускать одного, на какой-то – другого. Но, по сути, из правых защитников у нас один только Смольников. Да и левых защитников хорошего уровня почти нет», — заявил он.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.03.2016 06:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 12 марта 2016, 10:31

      7 сезонов за основной состав - вполне достаточный аргумент "за"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 12 марта 2016, 07:29

      Принципиально против, но в принципе не против???

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