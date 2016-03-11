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    Жирков попал в команду недели по версии УЕФА

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков вошел в состав команды недели по версии УЕФА. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (1:2) 32-летний игрок сборной России отметился голевой передачей.

    Помимо Жиркова в команду недели попали: Эдерсон («Бенфика»), Маркиньос («ПСЖ»), Андреас Самарис («Бенфика»), Давид Луиз, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Ренату Санчес («Бенфика»), Андре Шюррле («Вольфсбург»), Диего Коста («Челси»), Златан Ибрагимович («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Реал»).

    Источник: УЕФА

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    11.03.2016 15:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 марта 2016, 19:42

      Правильную фотку Жиркова выставили!!!Он весь матч носился "язык через плечо")))Так что в тему! Коста на фотке весело получился))

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 марта 2016, 16:40

      Жирков очень хорошо сыграл, я если честно не ожидал такого высокого качества игры от него, приятно удивил, спасибо !

      0
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      Рейтинг: +23

      nikola paganini 12 марта 2016, 07:47

      слишком нятянуто все же.играл бы жирков так каждый матч или хотя бы отрезками 3-4 матча то конечно да.

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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 12 марта 2016, 05:33

      А что выдающегося сделал Ибрагимович?

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 11 марта 2016, 19:59

      FanatSerj, вы аполитично рассуждаете. Не понимаете политической ситуации. Будь у них фотка где Жирков не кривляется а по-настоящему пьян или лежит мордой в дерьме, именно это фото и красовалось бы на самом что ни на есть официальном сайте УЕФА.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 марта 2016, 18:58

      Смешно.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 марта 2016, 18:21

      Серьёзно это официальный слайд от УЕФА ?что не могли фотку Жиркову получше найти? )))
      Судя по фоткам они не только русофобы,так еще и расисты, Санчес тоже в ударе )))

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > FanatSerj 11 марта 2016, 18:26

      да ладно тебе нормальный вид

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      Рейтинг: +269

      grand-igor > FanatSerj 11 марта 2016, 18:28

      он же русский а в еврожопе непринято русских нормальными показывать

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 11 марта 2016, 18:14

      а вы и дальше его освистывайте дурачки-зенитчики, он пользы еще вам принесет больше чем хулки и витсели

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      Рейтинг: +54

      саша кул > olic29ivica 11 марта 2016, 20:49

      я тоже думаю если чел будет профессионалом до конца то и зениту и сборной принесет дахера пользы а это быдло что освистывает и т п его, тупорылые дятлы один дятел свиснул и вся стая тупоголовых за ним

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 17:23

      Вот ТАК футболист должен отвечать на критику болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 11 марта 2016, 16:51

      фотка прикольная у жиркова

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