Лига Европы. «Шахтер» уверенно обыграл «Андерлехт», «Базель» и «Севилья» сыграли вничью

Шахтер Донецк .Донецк - город с разрушенной инфраструктурой. О каком футболе можно говорить?Где его болелы? Во Львове?
Не смешите мои тапочки.....
Пора переименовать команду либо в Шахтер Львов,либо в Бендеровец Львов....
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» оказался сильнее «Андерлехта» – 3:1. За украинский клуб забивали Тайсон, Александр Кучер и Эдуардо, а в составе гостей отличился Франк Ачимпонг.
Еще в одной встрече этой стадии «Базель» и «Севилья» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0.
Ответные матчи состоятся 17 марта.
Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи
Базель (Швейцария) – Севилья (Испания) – 0:0 (0:0)
Шахтер (Украина) – Андерлехт (Бельгия) – 3:1(2:0)
Голы: 1:0 – Тайсон, 21; 2:0 – Кучер, 24; 2:1 – Ачимпонг, 69; 3:1 – Эдуардо, 79.