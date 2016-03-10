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    Лига Европы. «Шахтер» уверенно обыграл «Андерлехт», «Базель» и «Севилья» сыграли вничью

    В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» оказался сильнее «Андерлехта» – 3:1. За украинский клуб забивали Тайсон, Александр Кучер и Эдуардо, а в составе гостей отличился Франк Ачимпонг.

    Еще в одной встрече этой стадии «Базель» и «Севилья» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0.

    Ответные матчи состоятся 17 марта.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

    Базель (Швейцария) – Севилья (Испания) – 0:0 (0:0)

    Шахтер (Украина) – Андерлехт (Бельгия) – 3:1(2:0)

    Голы: 1:0 – Тайсон, 21; 2:0 – Кучер, 24; 2:1 – Ачимпонг, 69; 3:1 – Эдуардо, 79.

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2016 22:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 11 марта 2016, 09:17

      Шахтер Донецк .Донецк - город с разрушенной инфраструктурой. О каком футболе можно говорить?Где его болелы? Во Львове?
      Не смешите мои тапочки.....
      Пора переименовать команду либо в Шахтер Львов,либо в Бендеровец Львов....

      -2
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > alex1951 11 марта 2016, 09:56

      Вчера Львов-Арена очень даже хорошо болела за Шахтер.Много людей с Донецка переехали во Львов.Совсем скоро украинская армия освободит свою землю и Шахтер вернется домой.

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 > VityOk(Dynamo Kyiv) 11 марта 2016, 12:50

      Ничего не имею против города Львова ,тем более,что основали его мои предки,соответственно назвав его...
      Дело в другом...Раз команда Шахтер ,то и выступать должна в Донецке,
      По логике!

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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > alex1951 12 марта 2016, 13:08

      По логике да,но в силу обстоятельств это нереально играть там ,где с центра города запускается реактивная артиллерия.Не безопасно,могут и ответку дать...

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